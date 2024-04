Top-Duell: VfB Stuttgart muss Schlüsselspieler ersetzen

Im Top-Duell bei Borussia Dortmund muss der VfB Stuttgart einen Schlüsselspieler ersetzen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Trainer Hoeneß ist voller Vorfreude.etwas zu verlieren habe, sagte der 41-Jährige am Donnerstag. Die Partie seiner drittplatzierten Schwaben beim Tabellenvierten in der fantastischen BVB-Atmosphäre sei für ihn nach seinem ersten"Wahnsinnsjahr" in Stuttgart eine besondere.

Und der VfB stecke in einer Situation, die der Club vor der Saison"mit Kusshand" genommen hätte.ist das Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) eine Schlüsselaufgabe. Gewinnt das Überraschungsteam auch ohne den gesperrten Kapitän und Abwehrchef Waldemar Anton nun noch das dritte Duell mit dem BVB in dieser Saison, wäre es ein riesiger Schritt zur Teilnahme an der Königsklasse. Angesichts von dann sieben Punkten Vorsprung bei noch sechs anstehenden Spieltagen in derIm Fall einer Niederlage würde der Abstand auf einen Zähler schrumpfen und Platz drei wäre in Gefah

Top-Duell Vfb Stuttgart Schlüsselspieler Borussia Dortmund Spiel Trainer Hoeneß

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

VfB Stuttgart: Ultra-Ärger beim VfB: Stimmungsboykott in StuttgartTrotz voller Hütte war es zu Beginn ganz leise! Im Landesduell mit Aufsteiger Heidenheim gab es in der Stuttgarter MHPArena zu Beginn einen Stimmungsboykott.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Alle gegen Vogt: Warum der VfB-Präsident alleine da stehtStuttgart kommt nicht zur Ruhe! Trotz der besten Saison der Geschichte brodelt es beim VfB Stuttgart um Präsident Claus Vogt (54). BILD erklärt die Probleme.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

BVB gegen VfB Stuttgart - Duell der Spezis von Julian NagelsmannBorussia Dortmund spielte im vergangenen DFB-Kader von Julian Nagelsmann kaum eine Rolle, der VfB Stuttgart dafür eine riesige - nun treffen sich beide Teams in der Fußball-Bundesliga. Es geht um viel.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Bushido und Capital Bra beim VfB in der KabineFrüher hörten sie französischen Hip-Hop. Doch seitdem Jamie Leweling für die Musik in der VfB-Kabine zuständig ist, läuft viel Deutsch-Rap.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: So schlagen sich die Ex-VfB-Stars im AuslandIn den vergangenen Jahren haben den VfB Stuttgart zahlreiche Leistungsträger verlassen. Wie schlagen sie sich im Ausland? BILD gibt einen Überblick!

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

VfB Stuttgart live im Ticker bei TSG 1899 Hoffenheim - VfB dominiert in Hoffenheim im LivetickerHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart live am 16/03/2024. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »