Tonprobleme bei RTL Direkt: Sendung vorzeitig abgebrochen

Jan Hofer hat am Dienstagabend zwar"RTL Direkt" moderiert, doch zu verstehen war der Moderator nicht. Statt Hofers Moderationen und den Beiträgen war ausschließlich ein Rauschen zu hören. Via Bauchbinde entschuldigte sich RTL zwischenzeitlich bei den Zuschauerinnen und Zuschauer für die Probleme, die der Sender bis zum Schluss nicht in den Griff bekam.

Ganze 15 Minuten ging das so, bis RTL die Sendung schließlich vorzeitig abbrach und zunächst Trailer in eigener Sache ausstrahlte - die dann auch wieder zu hören waren. Kurz danach zeigte RTL eine neue Ausgabe seines Magazins"Extra", hier erfolgte der Einstieg allerdings recht hart und ohne die sonst übliche Übergabe zwischen Jan Hofer und Mareile Höppner. Die"Extra"-Moderatorin ging auch nicht weiter auf die Tonprobleme in der Nachrichtensendung ein. Gegenüber DWDL.de erklärte eine RTL-Sprecherin, dass man am Dienstagabend aufgrund"technischer Probleme" für"einige Minuten" einen Tonausfall gehabt hab

