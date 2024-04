Toni Nadal ist zuversichtlich, dass Rafael Nadal an den Turnieren in Barcelona und Madrid teilnehmen wird

Trotz der Absage für das Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der kommenden Woche geht Toni Nadal nach wie vor von einem Comeback von Rafael Nadal aus. 'Rafa hat Probleme beim Aufschlag, sonst hat er keine Probleme', sagte Rafael Nadal s Onkel laut der spanischen Sport zeitung Marca. Er sei daher zuversichtlich, dass der 22-malige Grand-Slam-Champion an den Turnieren in Barcelona und Madrid in diesem Monat teilnehmen könne.

Mit Blick auf die French Open in Paris Ende Mai sei dies auch dringend notwendig, sagte Toni Nadal, der lange Trainer von Rafael Nadal war. 'Entweder du gehst zu hundert Prozent dorthin oder nimmst besser nicht teil. Irgendein ein Turnier im Vorfeld zu spielen ist wichtig, um ein gutes Roland Garros zu haben', sagte Toni Nada

