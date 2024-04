TomTom HOME ermöglicht Karten-Updates und Routenplanung am PC

Mit dem kostenlosen TomTom HOME in der aktuellen Version 2.23 lassen sich verschiedene Modelle des Navigationsgerät eherstellers unter anderem mit neuen Karten versorgen oder Routen am PC planen. Unterstützt werden diverse Geräte der Modellreihen Go, XL, XXL, One, Start, Rider sowie die Windows-Mobile-Software Navigator 7.

TomTom HOME für Windows TomTom befüllen An den PC angeschlossene Navigationsgeräte können über TomTom HOME Karten-Updates beziehen und es lassen sich Verkehrsinfos, neue Stimmen und andere Dienste hinzufügen, wie etwa Radarfallenwarnungen, Benzinpreisangaben oder interessante Orte. Auch Musik, Dokumente und alternative Design-Elemente für die Benutzeroberfläche lassen sich mit dem Programm überspiele

Tomtom HOME Navigationsgerät Karten-Updates Routenplanung PC

