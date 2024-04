Tom Toparis fährt am Wochenende nicht in Assen , sondern in seiner Heimat um die Australische Meisterschaft

Da sich die beiden Serien am kommenden Wochenende überschneiden, wird Toparis wie vor Saisonbeginn vereinbart auf dem Winton Motor Raceway um die Punkte kämpfen, um seine Chancen auf den Titelgewinn in der australischen Supersport-Meisterschaft zu vergrößern.

Tom Toparis Australische Meisterschaft Benro Racing IDM Assen Guus Boes Australien IDM Supersport 600 Martin Vugrinec Max Enderlein Hohenstein-Ernstthal Winton Motor Raceway Supersport-Meisterschaft

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Assen: Für Julian Puffe ein Wochenende zum VergessenNiki Tuuli aus dem Kallio Racing Team holte sich in Assen im Superstock-600 Rennen einen überlegenen Sieg vor Manfredi (I) und Lokalmatador Tessels. Für Julian Puffe war es ein Wochenende zum Vergessen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Assen, FP1: Tom Lüthi dominiert, Schrötter VierterTom Lüthi dominierte das erste Moto2-Training in Assen. Der Schweizer liegt vor dem Rennen am Sonntag nur sieben Punkte hinter der WM-Führung.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Münchens U-Bahn fährt bald die ganze Nacht durch – zumindest am Wochenende50 Jahre bringt die Münchner U-Bahn die Menschen in der Landeshauptstadt schon an ihr Ziel. Wir verraten Kurioses und Geheimnisvolles aus dem Münchner Untergrund.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Münchens U-Bahn fährt bald die ganze Nacht durch – zumindest am Wochenende50 Jahre bringt die Münchner U-Bahn die Menschen in der Landeshauptstadt schon an ihr Ziel. Wir verraten Kurioses und Geheimnisvolles aus dem Münchner Untergrund.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Münchens U-Bahn fährt bald die ganze Nacht durch – zumindest am Wochenende50 Jahre bringt die Münchner U-Bahn die Menschen in der Landeshauptstadt schon an ihr Ziel. Wir verraten Kurioses und Geheimnisvolles aus dem Münchner Untergrund.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Münchens U-Bahn fährt bald die ganze Nacht durch – zumindest am Wochenende50 Jahre bringt die Münchner U-Bahn die Menschen in der Landeshauptstadt schon an ihr Ziel. Wir verraten Kurioses und Geheimnisvolles aus dem Münchner Untergrund.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »