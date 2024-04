Tom Dillmann gewinnt Finale in Oschersleben

Tom Dillmann sorgte für einen optimalen Saisonausklang des Teams Neuhauser Racing, er gewann das Finale in Oschersleben vor Stef Dusseldorp und Harald Schlegelmilch. Den besten Start erwischte Jesse Krohn, der das Rennen als bester Trophy-Pilot von der zweiten Startposition aus aufnahm. Doch noch vor der ersten Kurve bremste er zu spät und Tom Dillmann schlüpfte durch. Stef Dusseldorp und Krohns Teamkollege Sergey Chukanov bildeten die Top 4.

In der dritten Runde musste sich Krohn gegen den Vize-Champion und besten Rookie des Jahres, den Niederländer Stef Dusseldorp geschlagen geben. Laurens Vanthoor, der nur vom zwölften Platz ins Rennen ging, war nach vier Runden bereits Sechster, während Harald Schlegelmilch Sergey Chukanov überholte und neuer Vierter war

