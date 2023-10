Tödlicher Unfall in Ratingen: Radfahrer prallt gegen geparkten Lkw

Die Sicht war schlecht, die Straße nass. Ursache für einen tödlichen Unfall in Ratingen (Kreis Mettmann). Freitagvormittag gegen 9.55 Uhr war der Ratinger (55) mit seinem E-Bike bei starkem Regen über die abschüssige Straße „Zum Schwarzebruch“ in Richtung Mülheimer Straße unterwegs. ▶︎ Die Polizei: „Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen achtete er hierbei nicht auf einen Lkw, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf Höhe der Hausnummer 19 auf der Fahrbahn geparkt war.“ Der E-Biker ohne Helm prallte mit großer Wucht in das Heck des Lasters, zog sich schwere Kopfverletzungen zu.Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen ins Krankenhaus, wo er am Mittag verstarb. Der Fahrer (58) des Lkw hatte sich zum Unfallzeitpunkt offenbar nicht im Fahrzeug befunden. Der Hildener erlitt einen Schock. „Weshalb der Radfahrer den auf der Fahrbahn abgestellten Lkw nicht wahrgenommen hatte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an“, berichtet die Polizei Weiterlesen:

