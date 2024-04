Tödlicher Unfall im Phantasialand: Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach dem tragischen Unfall im Phantasialand, bei dem ein Mitarbeiter am 25. März sein Leben verlor, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft offiziell die neue Sommersaison – im Hintergrund schreitet jedoch auch die Aufarbeitung der großen Tragödie vom 25. März voran. Denn an diesem Tag wird ein 43-jähriger Mitarbeiter des Freizeitparks bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ am Kopf erfasst und verliert kurze Zeit später sein Leben. Am 25.

März ist ein Mitarbeiter des Freizeitparks Phantasialand bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ am Kopf erfasst worden und daraufhin verstorben. Der Verstorbene wurde 43 Jahre alt und war laut Angehörigen beim Aufbau von „Taron“ beteiligt, es sei „sein Baby“ gewesen. Er hinterlässt eine trauernde Ehefrau, Tochter, Enkelin und weitere trauernde Familienmitglieder. Im Rahmen einer Spendenaktion wurden mehr als 20.000 Euro für die Witwe gesammelt. Auf Nachfrage teilte die Staatsanwaltschaft Köln am

