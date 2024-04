Tödlicher Unfall auf der Autobahn: DJ Style Q und Model Anna K. sterben in Ferrari

Diese verdammte Raserei! Am Sonntagmittag verunglückte ein Ferrari auf der Autobahn E25 zwischen Ivrea und Santhià (Italien). Zwei Menschen starben. Jetzt ist klar, wer das zweite Opfer des Horror- Unfall s ist. Wie italienische Medien berichten, soll neben dem DJ Style Q (40) das ukrainische Model Anna K. (21) gesessen haben. Sie verbrannte in dem Wrack des Sportautos. Zunächst konnte ihr Leichnam nicht identifiziert werden. Ein DNA-Abgleich brachte jetzt die traurige Gewissheit.

Zuvor hatten wohl Freunde Anna als vermisst gemeldet.Anna K. wurde in Odessa geboren, soll aber in der Schweiz gelebt und gearbeitet haben. Vermutlich war sie am Samstagabend in dem Club im Kanton Wallis, in dem DJ Style Q auflegte.Ostersonntag machten sich beide in dem weißen Ferrari GTC4 Lusso (über 600 PS) auf den Weg nachDJ Style Q saß laut italienischen Medien am Steuer des Ferrari gesessen habenStatt der 130 erlaubten km/h soll der Fahrer 200 km/h auf dem Tacho gehabt habe

Unfall Autobahn Ferrari DJ Model Geschwindigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Unfall auf der A12: 38-Jähriger im KrankenhausEin 38-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 12 schwer verletzt worden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Landkreis Deggendorf: Acht Verletzte bei Unfall auf Autobahn in NiederbayernOtzing (lby) - Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 92 bei Otzing (Landkreis Deggendorf) sind acht Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Eine

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Hessen: Fünf Leichtverletzte bei Unfall auf Autobahn 45Der Unfall hätte noch schlimmer ausgehen können: Ein Auto touchiert auf der A45 ein anderes, das dadurch in die Mittelleitplanke schleudert. Fünf Menschen werden leicht verletzt, darunter zwei Kinder.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Weil Schinken auf der Autobahn liegt: A2 ist nach Unfall gesperrtDie A2 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Deutschland. Die Autobahn führt in NRW vom Ruhrgebiet bis nach Ostwestfalen.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Hessen: Mann stirbt bei Unfall auf der AutobahnEin 64-Jähriger kommt mit seinem Auto in einer Kurve bei Wetzlar von der Fahrbahn ab. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Verkehr: Mann stirbt bei Unfall auf der AutobahnWetzlar (lhe) - Ein 64-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 45 im Lahn-Dill-Kreis gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Mann

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »