Tödlicher Quad-Unfall in Reinickendorf Auf der A111 in Reinickendorf ist am Samstag ein Quadfahrer ums Leben gekommen. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen. Im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin zerschellte ein Ultraleichtflugzeug bei einer Notlandung . Es wurden keine Menschen verletzt. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 7. April 2024: Ultraleichtflugzeug bei Notlandung in Ostprignitz-Ruppin zerstört – niemand verletzt 9.01 Uhr: Ein Ultraleichtflugzeug ist bei einer Notlandung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zerschellt – Menschen wurden nicht verletzt. Der 69 Jahre alte Pilot meldete am Samstagnachmittag dem Tower des Kyritzer Flugplatzes Triebwerksprobleme, wie der Lagedienst der Polizei am Sonntag mitteilt

Quad-Unfall Reinickendorf Ultraleichtflugzeug Notlandung Ostprignitz-Ruppin

