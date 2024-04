Tödlicher Motorradunfall nach Überholmanöver in Dentlein am Forst

Es sind schreckliche Szenen, die sich am Mittwoch (3. April) im Landkreis Ansbach abgespielt haben. Ein junger Biker verlor bei einem Unfall nach einem Überholmanöver sein Leben. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Dentlein am Forst. Ein 18-jähriger Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 18-Jährige gegen 6.30 Uhr mit seinem Motorrad von Dentlein am Forst in Richtung Thürnhofen.

Auf der Strecke überholte er einen vor sich fahrenden Lkw. Hierbei kollidierte er aus noch nicht geklärter Ursache beim Ausscheren frontal mit einem entgegenkommenden Opel. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der 18-Jährige auf die Fahrbahn und wurde hier von einem ebenfalls in Richtung Thürnhofen fahrenden Mitsubishi erfasst. Derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 46-jährige Fahrerin des Opels wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tödlicher Motorradunfall nach Überholmanöver in Dentlein am ForstEin junger Biker verlor bei einem Unfall nach einem Überholmanöver sein Leben. Ein 18-jähriger Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen, als er frontal mit einem entgegenkommenden Opel kollidierte und anschließend von einem Mitsubishi erfasst wurde.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Tödlicher Sturz in die Tiefe: Ein Toter und ein Schwerverletzter bei DHLIn Wilhelmsburg ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Auf dem Firmengelände von DHL stürzten zwei Arbeiter durch eine

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Gen V: Chance Perdomo, ein Star der Spin-Off-Serie, verstirbt bei MotorradunfallMit 27 Jahren ist der Darsteller bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Wegen des tragischen Vorfalls verschiebt sich die zweite Staffel der...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Haltern am See: Überholmanöver missglückt - Ein Toter (53) und sechs SchwerverletzteWarum hat er das Überholverbot missachtet? Ein missglücktes Überholmanöver hat am Samstag bei Haltern am See zu einem tödlichen Unfall geführt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Verkehrsunfall: Missglücktes Überholmanöver: Ein Toter und sechs VerletzteHaltern am See - Ein missglücktes Überholmanöver hat am Samstag auf einer Landstraße bei Haltern am See zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

18-jähriger Motorradfahrer stirbt bei ÜberholmanöverEin 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver in Öhringen-Ohrnberg (Hohenlohekreis) ums Leben gekommen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »