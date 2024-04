Tödliche Elefanten-Attacke auf Safari-Bus im Kafue-Nationalpark in Sambia - Urlauberin stirbt

Der riesige Elefanten bulle nimmt Anlauf – dann stößt er den Tourbus mit den Urlaubern um! Tödlich es Ende einer Safari im Kafue-Nationalpark in Sambia . Das dramatische Video von der Attacke geht um die Welt. Tödlich e Elefanten - Attacke auf Safari -Bus im Kafue-Nationalpark in Sambia - Urlauberin stirbt Es ist das Highlight einer jeden Safari : den riesigen Tieren ganz nah zu kommen. Für eine Urlauberin (80 endet der Ausflug am 30. März tödlich .

Die Frau aus den USA ist mit fünf anderen Touristen im größten Nationalpark Sambias unterwegs. Ein Tourguide fährt sie in einem offenen Bus durch das 22.400 Quadratkilometer große Gebiet. Doch auf wird aus einer spannenden Tierbeobachtung ein tödliches Drama. Der Chef der Ausflugsfirma Wilderness, Keith Vincent, sagte dem Sender ABC News, einige der Touristen seien dem Elefanten zu nahe gekommen, um Fotos zu machen. Das habe das Tier irritiert und die Attacke ausgelös

Elefanten Safari Kafue-Nationalpark Sambia Urlauberin Tödlich Tourbus Attacke

