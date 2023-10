Todesschüsse an der Haltestelle: Täter rühmt sich vor Gericht als „großer Verbrecher“

geklärt – sie beantragte Freispruch. Doch das sieht das Gericht völlig anders und verhängt eine lange Haftstrafe.

Feixen mit seinen Kumpels auf der Zuschauerbank, ein Internetvideo während der U-Haft, in dem er sich als Krimineller rühmt – der Angeklagte hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Das Landgericht Hannover verurteilte den 23-Jährigen am Freitag im Prozess um die Schüsse an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover zu elf Jahren Gefängnis – wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes.

Was wird dem Deutsch-Syrer vorgeworfen? Nach Überzeugung des Gerichts hat er am 28. Februar an der Haltestelle im Stadtteil Döhren auf einen 34-Jährigen geschossen. Ein Schuss traf das Opfer in den Bauch, der Mann starb wenig später. Zuvor hatte der Bruder des Opfers den Verurteilten angegriffen. Der 34-Jährige ging dazwischen, dann zog der jüngere Mann eine automatische Waffe und erschoss ihn. headtopics.com

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre Gefängnis gefordert – allein wegen Waffenbesitzes. Für den Totschlag beantragte die Staatsanwältin hingegen Freispruch wegen möglicher Notwehr – die Tatvorwürfe hatten sich nur zum Teil bestätigt, vieles sei „nicht zweifelsfrei geklärt“. Die Nebenklagevertreter widersprachen vehement und forderten eine Gesamtstrafe von 13 Jahre.

In der Frage der möglichen Notwehr drehte sich alles um ein Messer, das nur ein Zeuge gesehen haben wollte – und der Verurteilte. Der Todesschütze sprach in seiner Vernehmung bei der Polizei von einem Überfall und gab zu, fünf Schüsse abgefeuert zu haben. Zu Prozessbeginn hatte sein Verteidiger überraschend erklärt, sein Mandant werde nur vor der Mordkommission ausführlich aussagen, nicht vor der Kammer. headtopics.com

