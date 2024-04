Tod von sieben Mitarbeitern im Gazastreifen: Zwei Offiziere müssen ihren Posten räumen

Der Tod von sieben Mitarbeiter n einer Hilfsorganisation im Gazastreifen bei einem Angriff der israelischen Armee rief internationale Empörung hervor. Nach der Untersuchung zieht der Generalstab nun Konsequenzen : Zwei Offiziere müssen ihren Posten räumen.World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen will das Militär zwei Offiziere von ihren Posten absetzen.

Generalstabschef Herzi Halevi habe entschieden, einen verantwortlichen Kommandeur sowie den Stabschef der zuständigen Brigade von ihren Positionen zu entlassen, teilte das Militär am Freitag mit. Weitere Kommandeure werden den Angaben zufolge verwarnt. Eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung der Armee kam zu dem Ergebnis, dass der Vorfall am Montagabend ein "schwerwiegendes Versagen" der israelischen Einsatzkräfte darstellt

Tod Mitarbeiter Gazastreifen Angriff Israelische Armee Generalstab Offiziere Posten Konsequenzen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel: Militär entlässt zwei Offiziere nach Tod von sieben HelfernIsraels Militär hat nach dem Angriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen zwei Offiziere entlassen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

In den Gazastreifen verschleppt: Botschaft bestätigt Tod von Deutsch-IsraeliBis zuletzt gab es Hoffnung, dass Itay Chen noch lebt. Nun ist es offiziell: Der Deutsch-Israeli ist tot. Laut Botschaftsangaben hatte die Hamas den 19-Jährigen am 7. Oktober umgebracht und seine Leiche in den Gazastreifen gebracht.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Krieg im Gazastreifen: Israel meldet Tod von prominentem Hamas-Funktionär bei Einsatz im Schifa-KrankenhausSein Bruder wurde vom Mossad 2010 in Dubai getötet, nun haben israelische Soldaten Faik al-Mabhuh erschossen. Er hat eine Abteilung für innere Sicherheit der Hamas geleitet – und sich wohl unter Zivilisten versteckt.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Hilfsorganisation World Central Kitchen bestätigt Tod mehrerer Mitarbeiter im GazastreifenDie Hilfsorganisation World Central Kitchen hat den Tod von sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei einem Luftangriff im Gazastreifen bestätigt. Diese seien in einem deutlich gekennzeichneten Fahrzeug abseits der Kampfgebiete unterwegs gewesen, um Essen zu verteilen, teilte die Organisation auf ihrer Internetseite mit.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Israel unter Kritik wegen Tod von Helfern im GazastreifenIsrael steht angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen international immer stärker in der Kritik. Die USA machen dem Verbündeten nun schwere Vorhaltungen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

World Central Kitchen stoppt Einsatz im Gazastreifen nach Tod von MitarbeiternDie Organisation World Central Kitchen will angesichts des Tods ihrer Mitarbeiter ihren Einsatz in der Region sofort stoppen. Israel steht angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen international immer stärker in der Kritik. Zwischen Warschau und der Regierung in Jerusalem ist ein Streit entbrannt. Nach Israels tödlichem Angriff auf ausländische Helfer im Gazastreifen sind sechs der sieben Leichen nach Ägypten überführt worden. Die Leichen der aus Großbritannien, Polen und Australien stammenden Todesopfer sowie eines US-Kanadiers sollten in ihre Heimatländer überführt werden. Die Leiche des palästinensischen Fahrers wurde an dessen Familie zur Bestattung in Gaza übergeben.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »