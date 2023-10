Tod eines Obdachlosen in Horn: Auch 14-Jähriger räumt Beteiligung ein

Horn-Bad Meinberg (dpa). Nach dem Tod eines Obdachlosen in Horn-Bad Meinberg hat auch der dritte Jugendliche (14) Gewalt gegen den 47-Jährigen eingestanden. 'Er hat gegenüber dem Untersuchungsrichter seine Beteiligung eingeräumt', sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz am Montag. Zwei ebenfalls tatverdächtige 15-Jährige hatten bereits bei der Vernehmung bei der Polizei ihre Beteiligung eingeräumt.

Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in der Stadt entdeckt. Schulen sollen Unterstützung erhalten Die Bezirksregierung Detmold hat den Schulen in Horn-Bad Meinberg Unterstützung zugesagt. Es gehe darum, dass die Geschehnisse in der neuen Woche in den Schulen aufgearbeitet werden können, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung Detmold am Sonntag. Die Unterstützung der Schulen sei bereits angelaufen, erklärte er.

