Tod des Cousins des Königs

(†96). Er stand einigen Mitgliedern der königlichen Familie nahe und war sogar sowohl bei der Krönung als auch bei der Beerdigung der Queen anwesend. Nun ist Albemarle im Alter von 83 Jahren verstorben." unter Berufung auf"Dundee Courier". Demnach soll der Cousin des Königs bereits am 30. Oktober verstorben sein, also einen Tag, bevor Charles undaufgebrochen sind. Die königliche Familie hat sich bislang noch nicht zu Albemarles Tod geäußert.

Auch ob Mitglieder der Royal Family bei der privaten Beerdigung dabei sein werden, die demnächst stattfinden soll, ist noch nicht bekannt

:

RTL_COM: Zwei Mal entkommt Kriegs-Hund Henry knapp dem Tod - jetzt lebt er ein neues LebenEndlich glücklich

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen »

STERNDE: Guido Maria Kretschmer über den Tod und ein unmoralisches AngebotShopping-Queen-Moderator Guido Maria Kretschmer lief einen Tag lang durch Berlin und sammelte herzergreifende Stories. Der Modedesigner im Interview.

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: Alex Albon: «Ein heftiger Crash – und ein dummer»Alex Albon zerstörte seinen Toro Rosso im dritten Training, verpasste so das Qualifying zum China-GP. Er nimmt den Patzer auf seine Kappe, vom Teamchef gibt es Zuspruch.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

AERZTEZEİTUNG: Frage der Woche : Welche Methoden setzen Sie für ein gutes Terminmanagement in der Praxis ein?Im Praxisalltag läuft es nie exakt nach Plan. Dringende Fälle müssen dazwischengeschoben werden, andere Patienten warten dadurch länger – Stress, den man am liebsten vermeiden möchte.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »

EXPRESS24: Hagen: Dach steht in Flammen – Mann (58) stirbtDrama in Hagen: Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus, ein Anwohner stirbt.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

BILD: Unfall in Berlin : Mann stürzt auf Industriehof in SiloEin Mann ist am Samstagmittag auf einem Industriehof in Berlin in ein Silo gefallen.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »