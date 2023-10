Toby Price (KTM): «Ich hoffe auf viel mehr davon»

Nach zwei sehr schwierigen Tagen, an denen sich KTM-Fahrer Toby Price sehr mit dem Schicksal von Paulo Gonçalves beschäftigte, nicht zuletzt, weil er der Erste an der Unfallstelle war, galt es für den Australier am Dienstag wieder zurück in den Rennmodus zu finden. Auf der neunten Etappe von Wadi Al-Dawasir nach Haradh waren beinahe 900 km auf dem Bike zurückzulegen. Die Wertungsprüfung an diesem Tag führte über 415 km.

Price startete mit einer Bestzeit bei der ersten Zeitmessung und hielt sich während des ganzen Tages unter den vier schnellsten Piloten. Der KTM-Werksfahrer beendete den viertletzten Tag der Dakar-Rallye 2020 auf dem zweiten Platz, nur 1:54 Minuten hinter Pablo Quintanilla (Husqvarna). «Es war ein sehr langer Tag und gleichzeitig so schnell, dass es sehr schwierig war, Zeit auf die anderen gut zu machen.

«Natürlich war es mental ein sehr anstrengender Tag, aber wir fahren immer noch im Rennen mit und das Hauptziel ist wie immer, es sicher bis ins Ziel zu schaffen», sagte der zweifache Dakar-Sieger. «Wir erreichten in der Etappe erste Teile des Leeren Viertels, aber um ehrlich zu sein waren es nur 30 Kilometer Dünen oder so. Ich hoffe, dass wir davon in den nächsten Tagen mehr haben werden. headtopics.com

Weil er Honda-Werksfahrer José Ignacio Cornejo am Dienstag mehr als vier Minuten abnehmen konnte, kletterte Toby Price in der Gesamtwertung der Rallye auf den dritten Rang nach oben. Ricky Brabec (Honda) liegt mit einem Vorsprung von 20 Minuten auf Pablo Quintanilla klar in Führung und hat damit seinen ersten Sieg bei der Rallye Dakar vor Augen.

Moto2: Die Stimmen vom PodiumIch bin sehr sehr glücklich! Das Rennen heute war wirklich schwierig, was an den Bedingungen und an der Temperatur lag. Weil ich es gewonnen habe, freue ich mich sehr. Dieser Sieg ist für meine Mutter und für meine Schwester. Ich liebe euch. Das war heute eher ein Kampf mit dem Dritten als mit dem Ersten. Mehr war heute nicht drin, aber das sind wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft. Das Team arbeitet in dieser schwierigen Phase der Saison richtig gut. Wir sind bereit für den Kampf in Malaysia. Heute bin ich sehr glücklich! Das ist mein Heimrennen und ich habe es auf dem Podium abgeschlossen. Voriges Jahr hat das ja nicht geklappt. Da habe ich das Rennen nicht mal beendet. In diesem Jahr habe ich schwer für diesen Podiumsplatz gekämpft. Ich freue mich sehr. Vielen Dank an meine Fans für die Unterstützung, auch an mein Team und meine Sponsoren. Vielen Dank an ganz Thailand! Im Kampf um Platz fünf setzt sich Ai Ogura gegen Marcos Ramirez und Albert Arenas durch. Alonso Lopez wird Achter, gefolgt von Izan Guevara und Manuel Gonzalez. Aron Canet kommt nach seinen beiden Long-Lap-Strafen als Elfter ins Ziel. Die weiteren WM-Punkteränge gehen an Dennis Foggia, Jeremy Alcoba, Sam Lowes und Darryn Binder. Somit sammelt IntactGP einen WM-Punkt. Lukas Tulovic war an der 19. Stelle, aber in der letzten Runde ist der Deutsche noch gestürzt. Er wird als 23. und Letzter gewertet. Weiterlesen ⮕

