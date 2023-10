Tischglocke in Form einer Schildkröte bei 'Bares für Rares'

Daran hatte nicht nur Horst Lichter seine Freude: Eine Tischglocke in Form einer Schildkröte erregte bei"Bares für Rares" großes Interesse." betritt, findet er zwar den Experten Colmar Schulte-Goltz vor, nicht jedoch ein Objekt, das dieser begutachten kann. Das haben Ute Bitz und ihr Schwiegersohn Benedikt Buhl persönlich mitgebracht. Es ist eine kleine Schildkröte.

Während der Moderator noch rätselt, was es mit dem Tier auf sich hat, erklärt ihm die Verkäuferin, dass es sich um ein Tischglöckchen handelt. Das ist ganz nachGeschmack. Er lässt es tüchtig klingeln und freut sich: "Da habe ich Spaß dran!" Die Tante ihrer Mutter habe mit der Glocke früher ihre Bediensteten gerufen, berichtet Bitz. Da bei ihr keiner kommt, wolle sie sich aber nun davon trennen.

435 Euro hätten Mutter und Schwiegersohn gerne für ihre Schildkröte, Benedikt Buhl begründet die Summe mit dem Neupreis von vergleichbaren Modellen. Da geht Colmar Schulte-Goltz nicht ganz mit: Er hält aber immerhin 350 bis 400 Euro für möglich. Dafür würden es die beiden Verkäufer versuchen.Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. headtopics.com

Benedikt Buhl erweist sich aber als guter Verhandler und lockt Markus Wildhagen noch 20 Euro mehr aus den Rippen. So wechselt das klingelnde Tier für 400 Euro den Besitzer. Ein tolles Geschäft.Antisemitismus in Deutschland

Bares für Rares vom 30. Oktober 2023Ein entzückendes Kleinod, das nicht nur schön aussieht, sondern auch eine Funktion hat, findet den Weg ins Pulheimer Walzwerk. Doch was kann man damit genau machen? Weiterlesen ⮕

Walentina Doronina hat auch Beef mit 'Bares für Rares'-Star!Walentina Doronina (23) bringt sogar einen Bares für Rares-Star gegen sich auf. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin und ihr Freund Can Kaplan sind derzeit in aller Munde. Erst legten sie sich mit Luigi Birofio (24) im Sommerhaus an, jetzt sollen die beiden Jungs ihre Differenzen im Boxring klären. Weiterlesen ⮕

Das sind die Experten und Händler bei 'Bares für Rares''Bares für Rares' läuft immer von Montag bis Samstag im ZDF. Infos rund um die Händler und Experten der Sendung lesen Sie hier bei uns. Weiterlesen ⮕

Kunsthändlerin überspannt den Bogen bei 'Bares für Rares'Eine Kunsthändlerin wollte bei 'Bares für Rares' mit ihrem Verhandlungsgeschick punkten, überspannte jedoch den Bogen und verstieß gegen die Regeln der Show. Weiterlesen ⮕

Leclerc und Sainz überrascht von der Ferrari-Form im Qualifying zum Mexiko-Grand-PrixCharles Leclerc und Carlos Sainz sind überrascht von ihrer Leistung im Qualifying zum Mexiko-Grand-Prix. Leclerc bezeichnet es als große Überraschung und witzelt darüber, dass sie bereits zum zweiten Mal in Folge die Poleposition erobert haben. Sie hatten keine Ahnung, dass das Auto so gut sein würde. Die Zahlen zeigen, dass Leclerc die Bestzeit fuhr und Sainz um 0,067 Sekunden distanzierte. Weiterlesen ⮕

Custodian Property Income REIT plc: Standard form for notification of major holdingsDJ Custodian Property Income REIT plc: Standard form for notification of major holdings Custodian Property Income REIT plc (CREI) Custodian Property Income REIT plc: Standard form for notification Weiterlesen ⮕