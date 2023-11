Tipps für besseren Schlaf trotz Husten bei Kindern

Husten kann anstrengend sein, vor allem, wenn man müde ist und eigentlich nur schlafen möchte. Besonders Kinder leiden darunter. Was Eltern in dem Fall tun können? Im Zweifelsfall immer einen Arzt bzw. eine Ärztin aufsuchen, z.B. wenn Fieber oder andere Symptome dazukommen, die dir Sorgen bereiten. Ansonsten haben wir ein paar Tipps für dich zusammengestellt, die deinem Kind das Schlafen trotz Husten erleichtern.Hilf deinem kranken Kind, trotz seines Hustens, besser zu schlafen.

Hier sind einige Tipps, die Eltern ausprobieren können:Ein dickeres Kissen oder ein zusammengerolltes Handtuch unter der Matratze am Kopfende erhöht die Schlafposition des Kindes und erleichtert so das Atmen. Vor allem bei Erkältungen mit Husten und Schnupfen ist das hilfreich, denn dadurch wird der Druck auf die Nasennebenhöhlen verringert.Trockene Heizungsluft kann Erkältungssymptome wie Husten noch verstärken. Vor dem Schlafengehen sollte das Zimmer also gut gelüftet werden. Insgesamt hilft feuchte Raumluft deinem Kind bei Erkältungen besser zu schlafe

:

NWNEWS: Kindergeburtstage: Tipps und Tricks für eine erfolgreiche FeierImmer mehr Eltern lagern die Organisation von Kinder geburtstagen aus. Experten geben Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Feier und warnen vor den größten Fehlern, die viele Eltern machen.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

STYLEBOOK_DE: 6 Tipps, die gegen einen aufgeblähten Bauch helfenFrauen kennen diesen Erzfeind: den Blähbauch. Er kommt meist dann, wenn wir ihn am wenigsten gebrauchen könnten. STYLEBOOK hat Tipps dagegen!

Herkunft: Stylebook_de | Weiterlesen »

AERZTEZEİTUNG: Report „Climate Changed Child“ : Unicef: Jedes dritte Kind weltweit leidet unter WasserknappheitDie Folgen von Trinkwassermangel bei Heranwachsenden sind laut dem Kinder hilfswerk Krankheiten sowie Unterentwicklung und Schädigung von Gehirn und Organen.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »

AERZTEZEİTUNG: Report „Climate Changed Child“ : Unicef: Jedes dritte Kind weltweit leidet unter WasserknappheitDie Folgen von Trinkwassermangel bei Heranwachsenden sind laut dem Kinder hilfswerk Krankheiten sowie Unterentwicklung und Schädigung von Gehirn und Organen.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »

STYLEBOOK_DE: Schwangere Kourtney Kardashian unterzieht sich einer Not-OP am ungeborenen KindVor ein paar Tagen wurde publik, dass die schwangere Kourtney Kardashian sich einer Not-OP unterziehen musste – und zwar an ihrem ungeborenen Kind. STYLEBOOK hat mit der Frauenärztin und Reproduktionsmedizinerin Dr. Heidi Gößlinghoff über verschiedene Behandlungsmethoden und Ursachen für eine Operation am Fötus gesprochen.

Herkunft: Stylebook_de | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Coronavirus zirkuliert vermehrt und führt zu gehäuften Covid-19-ErkrankungenVaduz (ots) - Erwartungsgemäss kommt es auch dieses Jahr zu Beginn der kalten Jahreszeit zu einer Zunahme von Erkältungskrankheiten mit Fieber, Halsschmerzen, Husten , Kurzatmigkeit, Schnupfen und Gliederschmerzen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »