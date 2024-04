Tiny Houses: Kleine Häuser im Trend

📆 15.04.2024 06:54:00

📰 nwnews ⏱ Reading Time:

21 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 29%

Publisher: 68%

Tiny House,Trend,Beliebtheit

In Deutschland gewinnen Tiny Houses immer mehr an Beliebtheit. Eine Umfrage zeigt, dass sich bereits 23 Prozent der Bundesbürger vorstellen können, in einem solchen Haus zu leben. Doch was genau ist ein Tiny House und für wen ist es geeignet? Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema.