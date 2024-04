Tim Mälzer tritt gegen zwei Sterneköche an

Zwei gegen einen ist bekanntlich unfair, aber Tim Mälzer entscheidet sich bei „ Kitchen Impossible “ für ein doppeltes Kochduell . Er tritt gegen die Sterneköche Alexander Herrmann und Tobias Bätz an. Als Mälzer seinerseits unerwartet Hilfe bekommt, ist Undank der Kochwelten Lohn. sind ganz einfach. Wer eine schwarze Box vom Konkurrenten bekommt, kocht das Essen aus der Box nach, ohne das Rezept zu kennen.

Am Ende fehlt der Trüffel, den Mälzer nicht herausgeschmeckt hat." Bril ist dennoch zufrieden. „Andere Herangehensweise, mit fast dem gleichen Ergebnis.“ 7,3 Punkte geben dem Gast-Koch recht. Einer aus der Jury gibt ihm durch die Punktewertung den Titel „007“.nach Frankreich Bätz karamellisiert den Zucker nicht, verwendet zu viel Vanille und schneidet die Äpfel kleiner. Die Tarte gefällt aber selbst der Tatin-Enkelin. Mit 7,6 Punkten ist Bätz zufrieden und lässt sich auf eine Nacht im Schloss von Chefkoch Enzo Caressa, Mälzers ehemaligem Chef, einladen.

Sternekoch Philipp Vogel hat Mitleid mit seinem Freund und hilft Mälzer in der Küche. Weil er dann doch nervt, muss er statt fünf ganze 40 Schalotten schälen. Wie ein Laufbursche wird der hilfsbereite Sterne-Gastronom angeherrscht: „Mach deine Augen auf, wenn ich alles erklären muss, kann ich's gleich selber machen!“ - „Du bist unfassbar, Mälzer!“, quittiert Alexander Herrmann die Szenen beim gemeinsamen Sichten.

Tim Mälzer Kitchen Impossible Sterneköche Alexander Herrmann Tobias Bätz Kochduell

