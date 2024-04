Tim Mälzer tritt gegen zwei Kontrahenten an

In der vorletzten Folge der aktuellen „ Kitchen Impossible “-Staffel stellt sich Tim Mälzer gleich zwei Kontrahenten. Dabei eckt er bei einem Sternekoch aber gleich zweimal an. Die nächste Schwierigkeitsstufe: Eine herausfordernde Person reicht Tim Mälzer nicht mehr.

Welche Deals der Show in der Vergangenheit wieder direkt geplatzt sind, erfahrt ihr im Video: Was ist falsch an Tiefkühlerbsen? Ein Bestandteil des Gerichts sind auseinandergebrochene und aus der Schale gepulte Erbsen, die Sternekoch Nick Bril in Fingerarbeit zubereitet. Mälzer gesteht daraufhin, dass er großer Fan von Tiefkühlerbsen ist, da sie den Zweck genauso erfüllen , und fragt Bril, warum er nicht diese einfach verwendet, statt sich frischen Erbsen zu widmen.

Tim Mälzer Kitchen Impossible Kochduell Herausforderung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KINOde / 🏆 36. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tim Mälzer scheitert in persönlicher Folge von 'Kitchen Impossible'Tim Mälzer, der beliebte Fernsehkoch, wurde in einer persönlichen Folge der RTL-Show 'Kitchen Impossible' von seiner Selbstüberschätzung eingeholt.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

'Kitchen Impossible': Tim Mälzer poltert im TV gnadenlos gegen KollegenIn der neuesten Folge von 'Kitchen Impossible' trat Tim Mälzer gegen Matthias Diether an.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

'Kitchen Impossible': Tim Mälzer poltert gnadenlos gegen SternekochIn der neuesten Folge von 'Kitchen Impossible' trat Tim Mälzer gegen Matthias Diether an.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Tim Mälzer tritt gegen zwei Sterneköche anTim Mälzer entscheidet sich bei „Kitchen Impossible“ für ein doppeltes Kochduell gegen die Sterneköche Alexander Herrmann und Tobias Bätz. Mit unerwarteter Hilfe stellt er sich der Herausforderung.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Tim Mälzer wird im Duell gegen Matthias Diether zur SchmusekatzeTim Mälzer zeigt sich bei 'Kitchen Impossible' von seiner Schokoladenseite. Gegen Matthias Diether beweist er, dass er der Kochshow doch noch nicht übertr...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Kitchen Impossible: Tim Mälzer wütet gegen DFB-Koch„Ich werde die Aufgabe nicht machen“: In Belgien liefert TV-Koch Tim Mälzer einen weiteren denkwürdigen Wutausbruch bei „Kitchen Impossible“. Sein Zorn trifft Kontrahent Anton Schmaus, den Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »