Tim Gajser (Honda): Im Sand gesteigert

Der vierfache Weltmeister erinnert sich: «Ab dem Grand Prix in Mantova war ich so richtig konstant. Dann begann alles zu laufen. Ich bin richtig gut gefahren. Mantova war ja auch mein erster GP-Sieg.» Und er unterstreicht: «In diesem Jahr war es noch wichtiger, die Rennen genau zu analysieren, da wir ja oft drei Grand Prix auf der gleichen Piste ausgetragen haben. Auch die Starts analysieren wir immer gleich sofort mit den Ingenieuren.»

Tony Cairoli (Red Bull-KTM) ist mit 35 Jahren noch für Siege gut. Zur weiteren Karriere sagt Gajser: «Zehn Jahre voraus zu blicken ist schwer, wie werden sehen. Oft kann man nicht mal ein Jahr vorausblicken. So lange ich mich gut fühle und gerne trainiere und gerne auf dem Motorrad bin, werde ich weitermachen.»

Den Wunsch, neben seinem Cross-Bike auch andere edle Honda-Fahrzeuge zu fahren. «Das Motorrad von Marc Márquez habe ich bereits probiert und es zwei Runden lang in Valencia gefahren. Wir sind ja auch schon mehrfach beim 'Thanks Day' bei Honda in Japan gewesen. Dort haben wir die Gelegenheit, die Autos und auch andere Motorräder zu testen. In diesem Jahr wird es leider nicht der Fall sein. Ich hoffe aber, dass es die Gelegenheit bald wieder geben wird.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Tim Gajser: Honda-Vertrag bis 2020Tim Gajser (Honda) gilt seit dem verletzungsbedingtem Ausfall von Jeffrey Herlings als einer der Titelkandidaten für die MX2-Klasse. Am Rande des Grand-Prix von Lommel unterzeichnete er einen 5-Jahres-Vertrag mit HRC.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Tim Gajser (Honda): «Mein Speed war viel besser!»Seit dem GP der Lombardei in Mantova baut Tim Gajser seinen Vorsprung in der MXGP 2020 konsequent aus. Der Honda-Star kam beim Limburg-GP, dem zweiten Event in Lommel, nur kurz ins Straucheln.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Tim Gajser beschließt: Erst nach 2019 in die USADer slowenische Honda-Motocross-Star Tim Gajser hat die Pläne für eine Verlagerung seiner Karriere in die USA noch nicht verworfen. Zwei Jahre lang will er aber noch dem MXGP-Zirkus treu bleiben.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Kleines Vermögen im Sand: Schatzsucher findet verlorenen 1200-Dollar-Ring am MeerEs ist ein ganz besonderer Moment: Nach einer einmonatigen Suche in Florida konnte ein Paar aus Kanada ihren 1200 Dollar teuren Ring dank des Hobby-Schatz...

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Jake Gagne (Red Bull Honda): Highsider mit 220 km/hAls Jake Gagne im zweiten freien Training der Superbike-WM in Assen von seiner Honda katapultiert wurde, stockte den Zuschauern der Atem: Der Kalifornier flog hoch durch die Luft und krachte hart auf den Asphalt.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Suppo (Honda): «Lag hauptsächlich an der Elektronik»In der Vorsaison 2016 zeigten sich zunächst große Mängel der Honda RC213V in Kombination mit der neuen Einheitselektronik und den Michelin-Reifen. Doch in der zweiten Saisonhälfte gelang eine deutliche Verbesserung.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕