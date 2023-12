Till Belczykowski und TillRacing.de schließen sich dem NKmotors Racing Team an

Auch wenn das Virus noch immer das beherrschende Thema ist, machen die Piloten und Organisatoren mit ihren Vorbereitungen weiter. Manchen tun sich zusammen, andere wechseln die Serie.Die Planungen für das kommende Jahr laufen. Auch da wird die Corona-Pandemie ihren Platz beanspruchen. Doch die Aktiven richten sich auf die spezielle Herausforderung ein und stellen ihre Saison 2021 auf die Beine.Till Belczykowski und TillRacing.

de gliedern sich dem NKmotors Racing Team an und greifen in der IDM Supersport 300 an. «Mein Vater und ich hatten am 5.12.2020 ein tolles Treffen mit Niklas Pfeiffer», erklärt der Nachwuchspilot, «der uns sehr herzlich bei sich zuhause aufgenommen hat. Wir redeten sehr viel und merkten schnell, dass wir die gleichen Ziele für die kommende Saison haben. Es macht mich überaus glücklich, ein Teil dieses Teams zu sein und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit. Meinen tiefsten Dank bekommt das KTM Team West von Thomas Holte. Danke für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und dass ihr mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt hab





Rammstein-Sänger Till Lindemanns Konzert in Kassel abgesagtDas Konzert des Rammstein-Sängers Till Lindemann in Kassel wurde abgesagt, da Genehmigungen der Stadt fehlen. Der Veranstalter hat bereits im Oktober die Genehmigungen beantragt, jedoch wurde die Bearbeitung erst Anfang November begonnen. Es wurden Auflagen gestellt, die nicht vom Veranstalter erfüllt werden konnten.

Till Backhaus seit 25 Jahren Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-VorpommernTill Backhaus ist seit 25 Jahren Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern und damit ein Rekordhalter unter den deutschen Politikern. Er ist verheiratet mit einer Schönheitskönigin und bringt sich immer wieder ins Gespräch.

Minister Backhaus besucht Bürgerinitiative zum LNG-Terminal MukranIm Rahmen eines Rügenbesuchs mit dem Parlamentarischem Staatssekretär für Vorpommern, Heiko Miraß, suchte Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus, heute in Gingst das Gespräch mit der Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ zum Bau des LNG-Terminals Mukran.

Schwarze Tänzerinnen und der Druck, sich anzupassenEine schwarze Tänzerin erzählt von ihren Erfahrungen mit Diskriminierung und dem Druck, sich anzupassen.

Wer ist Schuld an Gewalt auf St. Pauli?Nach Ausschreitungen rund um die Zweitliga-Partie zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 geben sich Fan-Vertreter und Polizei gegenseitig die Schuld, für die 32 Verletzten verantwortlich zu sein.

