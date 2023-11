Till Backhaus seit 25 Jahren Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern

Hoppla, hier komm ich: Till Backhaus ist seit 25 Jahren Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist damit ein Rekordhalter unter den deutschen Politikern. Till Backhaus ist seit 25 Jahren Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern und damit Rekordhalter. Er ist verheiratet mit einer Schönheitskönigin und mehr.die zu jedem Thema die Details kannte. Den Gerd, der viel für das Land gemacht hat.

Den Olaf, der ihn bei den Koalitionsverhandlungen vor zwei Jahren die Landwirtschaft für diein dieser Republik. Seit einem Vierteljahrhundert ist er in Mecklenburg-Vorpommern zuständig für die Landwirtschaft. „Ich bin ein rotes Fossil", sagt er selbst. Till Backhaus hat die Gabe, dass er – anders als Fossilien – nicht den Staub der Geschichte ansetzt. Über 9000 Tage im Ministerium haben den 64-Jährigen nicht zum Apparatschik gemacht. Der Mann bringt sich immer wieder ins Gespräch. Das geschieht manchmal unfreiwillig, aber oft auch ganz bewuss





Till Backhaus feiert Jubiläum: Niemand ist so lange Landesminister wie er'Till kennt alle - und alle kennen Till': Niemand ist so lange im Amt wie MV-Agrarminister Till Backhaus. Der SPD-Politiker hat sich in den 25 Jahren nicht nur Freunde gemacht, doch nach eigener Aussage 'nie vergessen, woher ich komme'. Der deutschen Sprache machte er ein besonderes Geschenk.

