Tiktok will Amazon das Wasser abgraben

Meta hat seine Shop-Projekte eingestellt, auch andere Plattformen tun sich zunehmend schwer. Ausgerechnet jetzt expandiert Tiktok und will Amazon das Wasser abgraben.laufen sich die ersten Influencer schon warm. Einfacher werde es nun wirklich nicht mehr, erklärt einer, und verziert sein Video mit zahlreichen Geldschein-Emojis. Bald ließen sich Produkte direkt über Tiktok vertreiben.

Wer beispielsweise eine Hose oder ein Parfüm bewerben will, könne hierfür einen Link setzen und das Produkt noch in der App verkaufen. Tiktok wolle nur eine kleine Provision von bis zu fünf Prozent dafür. Deutlich weniger als bei Amazon & Co. In anderen Worten könnte das heißen: Wer jetzt nicht auf Tiktok dabei ist, der ist wohl selbst Schuld. Grund für die Goldgräberstimmung ist der sogenannte Tiktok Shop. Dieser geht in immer mehr Ländern an den Start – zuletzt etwa in den USA – und soll offenbar bald nach Deutschland kommen. Wann, das steht noch nicht fest – aber geht es nach, der Firma hinter Tiktok, dürfte das wohl nicht mehr allzu lang dauer





sternde » / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Amazon macht sich zum Start von 7 vs. Wild lächerlich: „Peinliche Nummer“Fans haben dem Start der 3. Staffel von 7 vs. Wild entgegengefiebert, doch auf Amazon Freevee mussten viele von ihnen mit nervigen Qualitätsproblemen kämpfen und ließen ihrem Frust auf Twitter danach freien Lauf.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Start der dritten Staffel von '7 vs. Wild' bei Amazon FreeveeDie dritte Staffel von '7 vs. Wild' startet am 31. Oktober bei Amazon Freevee. Die Fans sind jedoch enttäuscht, da die Episoden erst einen Monat später auf Youtube verfügbar sein werden. Ein Lichtblick ist, dass zeitgleich zum Freevee-Start eine Behind-the-Scence-Folge auf Youtube online gehen wird.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Amazon Black Friday Start 2023: Diesen Tag solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen!Amazon hat das Startdatum seines großen Black Friday Sales 2023 bekannt gegeben und bereits frühe Vorab-Angebote gestartet. Hier gibt's alle wichtigen...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Änderung der Einzelhandelsstrategie - Amazon trennt sich von Fashion-StoresAmazon hat beschlossen, seine Fashion-Stores zu schließen. Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass der Techgigant physische Geschäfte aufgibt. Die jüngste Trennung markiere jedoch eine Änderung der Einzelhandelsstrategie des E-Commerce-Riesen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Fällt das Bayern-Spiel in Saarbrücken ins Wasser?Das zweite Pokalspiel des FC Bayern könnte ins Wasser fallen. Der Platz von Gegner Saarbrücken ist zwei Tage vor dem Duell noch unbespielbar.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Fällt das DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern ins Wasser?Am Mittwoch soll der FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken um den Einzug in die nächste Runde im DFB-Pokal kämpfen. Doch wegen der schlechten Platzverhältnisse musste am Sonntag das Heimspiel gegen Dresden abgebrochen werden. Und es regnet weiter.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »