TikTok veröffentlicht Playbook zur Sicherheit auf der Plattform

Über eine Millarde Menschen nutzen TikTok weltweit und nur wenn sich Nutzer:innen und Marken sicher und geschützt fühlen, entsteht Raum, um Kreativität zu entfalten. Dafür entwickelt TikTok immer weitere Maßnahmen, setzt neue Standards und bietet transparente Einblicke. Das"Safety on TikTok" Playbook gibt einen Überblick. TikTok hat 2023 viel unternommen, um die Plattform zu einem sicheren und geschützten Ort zu machen.

Einen Überblick über die Initiativen liefert das Playbook "Safety on TikTok".über eine Milliarde Menschen in über 150 LändernAllein in Europa kommen jeden Monat 150 Millionen Menschen auf die Plattform , um sich selbst auszudrücken, sich inspirieren zu lassen oder ihr Business weiter auszubauen. Und das mit einer Kreativität, wie sie nur auf TikTok zu finden ist. Doch die App ist nicht nur die kreativste Unterhaltungsplattform der Welt, sondern hat sich auch zum Ziel gesetzt, die vertrauenswürdigste zu sein – und das Fundament dafür ist die Sicherhei





wuv » / 🏆 85. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Keine Ausnahme für nationale Sicherheit: EU einigt sich auf Media Freedom ActAm Freitag verhandelten Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten der EU im sogenannten Trilog über den European Media Freedom Act (EMFA). Eine generelle Ausnahme für nationale Sicherheit wird es nicht geben.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Euro NCAP: Große Elektro-SUV nicht gut für die Sicherheit und UmweltIm Sicherheitsprogramm Euro NCAP werden auch Elektroautos geprüft. Deren zunehmendes Gewicht ist laut den Testern ein unguter Trend.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Sexualisierte Inhalte von Kindern auf InstagramFreizügige Fotos und Videos von Kindern tauchen vermehrt auf der Plattform Instagram auf - oft haben sie die Eltern selbst ins Netz gestellt. Instagram ist eigentlich eine ungefährliche Foto-Plattform. Doch der Algorithmus liefert einen toxischen Mix und spielt offenbar sexualisierte Inhalte von Kindern aus - die gar nicht auf der Plattform unterwegs sein dürften.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Zoff unterm Baum!Dr. Hanne Horvath, Psychologin und Mitgründerin der Online-Therapie-Plattform HelloBetter, erklärt im Interview, wie man die Feiertage harmonischer gestalten kann und mit unterschiedlichen Erwartungen an das Fest umgeht.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Erotische Geschichten: Wetten, dir wird heiß?Erotische Geschichten liegen voll im Trend. Die drei folgenden lustvollen Erzählungen werden mit Sicherheit dafür sorgen, dass dir ordentlich heiß wird.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Elektronische Patientenakte: 'Für Datensicherheit bleibt kaum Zeit'2025 soll es für alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte geben. Warum für Sicherheit kaum Zeit bleibt, erklärt Bianca Kastl im Interview.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »