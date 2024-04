Tierische Lebensmittel: EU-Subventionen setzen falsche Anreize

Butter, Käse und Fleisch sind in rauen Mengen nicht nur ungesund, ihre Produktion erzeugt auch mehr Treibhausgase als der Anbau von Gemüse. Die EU setzt die falschen Anreize. Rund 82 Prozent der Agrarsubventionen der Europäischen Union (EU) fließen in die Produktion tierischer Lebensmittel. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die in der Fachzeitschrift »Nature Food« erschienen ist und erstmals die Lebensmittelströme in der EU und deren finanzielle Förderung näher untersucht hat.

Dabei stellen tierische Produkte nur etwas mehr als ein Drittel der in der EU verzehrten Kalorien und nur rund zwei Drittel der Proteine. Somit stehe der Nährwert in keinem Verhältnis zu den verursachten Kosten.. Das globale Ernährungssystem ist für etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich, beansprucht die Hälfte der bewohnbaren Fläche der Erde und braucht schätzungsweise 80 Prozent des weltweiten Trinkwasserbedarf

