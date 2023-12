Tierische Begegnungen in Deutschland und der Region

2023 hat wieder für besonders unerwartete tierische Begegnungen gesorgt. Von Braunbären in Bayern über Giftspinnen zwischen Bananen bis hin zu süßen Waschbären im Bus: Blicken Sie auf die Momente zurück, die Deutschland und die Region in diesem Jahr in Staunen und Entzücken versetzten. Im Januar hat sich ein Exemplar der Nosferatu-Spinne in die Hose einer Frau aus Murnau verkrochen und sie beim Anziehen in den Po gebissen.

Die Spinnenart Zoropsis spinimana, auch als Nosferatu-Spinne bekannt, wurde in Bayern erstmals 2015 in Schweinfurt nachgewiesen. Ihr Biss kann zwar schmerzhaft sein, ist aber meist harmloser als ein Wespen- oder Bienenstich. Offenbar ziehen immer mehr Braunbären durch Mitteleuropa - auch in Deutschland. Im April wurde ein Jogger in Norditalien von einem Bären getötet, im Mai tappte ein Braunbär in eine und kurze Zeit später machte einer seiner Artgenossen Schlagzeilen, weil er mutmaßlich gemeinsam mit einem Wolf 15 Schafe in Tirol gerissen haben soll. Ein junger Waschbär hatte es sich im hinteren Teil des Fahrzeuges gemütlich gemacht





