Tierheim Gütersloh: Hund Danik sucht ein Zuhause

Gütersloh. Die Zwinger sind voll und jeder Bewohner sucht ein Plätzchen in einem eigenen Zuhause. Keine leichte Aufgabe, aber die Hoffnung stirbt selbst bei schwer vermittelbaren Tieren zuletzt. Irgendwo gibt es immer ein Herrchen oder Frauchen, das bereit ist, ein paar Ecken und Kanten in Kauf zu nehmen oder eben genau dieses Tier mit seiner Besonderheit gesucht hat

. Also los! Jeanette Salzmann und 'NW'-Fotograf Andreas Frücht haben die Tiere kennengelernt, fotografiert und kleine Videos erstellt, die im Netz abgerufen werden können. Das Tierheim befindet sich in Gütersloh-Spexard, „In der Worth 116' und hat nach Terminabsprache geöffnet. Tel. (0 52 41) 40 09 22. Hund Danek: Er ist taub - na und? Alter: 3 Rasse: Foxterrier-Mix Besonderheit: stammt aus dem größten Tierheim der Welt in Rumänien, ist sehr verschmust. Im Tierheim mag diese Behinderung sogar ein Vorteil sein, meinen die Pfleger: Danik ist taub. Das Gebell der anderen stört ihn also nicht. Trotzdem sucht der Dreijährige kastrierte Rüde dringend nach einem eigenen Zuhause. Eines, wo er so angenommen wird, wie er ist. Der Foxterrier-Mix stammt aus dem größten Tierheim der Welt, Smeura in Rumänien. Seit Juni ist er in Gütersloh und während seine vierbeinigen Kumpels allesamt vermittelt sind, hat sich für Danik bislang noch niemand interessiert. Ein Jammer, denn mit Danik kann man das ganz große Hunde-Los ziehe

:

RTL_COM: Lauterbach: Herzlos-Herrchen schmeißt Hund über Zaun von TierheimRTL-Reporter auf Spurensuche

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen »

NWNEWS: Polizei sucht Vermisste aus Gütersloh: Wer hat diese 28-Jährige gesehen?Nach Angaben der Beamten befindet sich Katarzyna Anna L. womöglich in einer persönlichen Notsituation. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

NWNEWS: Polizei sucht zwei Vermisste aus Kreis Gütersloh: Frau und Teenager verschwundenEine 28-Jährige aus Gütersloh und eine 13-Jährige aus Rietberg gelten aktuell als vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

NWNEWS: Update: Polizei sucht Vermisste aus Kreis Gütersloh - Teenager verschwundenEin 13-jähriges Mädchen aus Rietberg gilt aktuell als vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

BILD: Aggressiver Hund nach Verfolgungsjagd wieder aufgetauchtEin aggressiver Hund, der bei einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Autofahrer entlaufen ist, ist wieder aufgetaucht. Bei einer Suchaktion fanden eine Mitarbeiterin eines Tierheims, ein Diensthundeführer und eine Polizeistreife den Hund am Mittwochnachmittag in der Passauer Innenstadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Hund wurde zur weiteren Versorgung in ein Tierheim gebracht.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

NWNEWS: Update: Irritation um Bundestrainerin Voss-Tecklenburg - Auftritt in Gütersloh abgesagtHunderte Besucher wurden zum Auftritt von Martina Voss-Tecklenburg in Gütersloh erwartet. Doch nun die plötzliche Kehrtwende: Die Veranstaltung ist abgesagt.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »