Nach dem Ausbruch der Blauzungenkrankheit in einer Schafhaltung im Ammerland ist das Virus erstmals auch im nördlichen Emsland festgestellt worden. Betroffen sei ein Rind in einer Mutterkuhhaltung mit 15 Kühen und 7 Kälbern, teilte der Landkreis am Montag mit. Die Infektion mit dem Blauzungenvirus (BTV) sei amtlich bestätigt. Das Friedrich-Loeffler-Institut untersuche, um welchen Serotyp es sich handele.

Derzeit dürfen keine Tiere aus dem betroffenen Bestand in andere Haltungen transportiert werden. Am 25. Oktober hatte sich der Verdacht auf Blauzungenkrankheit bei einem Schaf in einer Hobbyhaltung im Landkreis

bestätigt. Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern, die über kleine Mücken weitergegeben wird. Erkrankte Tiere leiden etwa an Appetitlosigkeit und Fieber, die Krankheit kann tödlich enden. headtopics.com

Für Menschen ist der Erreger ungefährlich. Er befällt hauptsächlich Schafe und Rinder. Derzeit verbreitet sich laut die Blauzungenkrankheit des Serotyps 3, gegen den es den Angaben zufolge noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt.in Deutschland aus. In Niedersachsen gab es den letzten Nachweis vor 14 Jahren.

