Seit Dienstag haben Fußballfans Gewissheit: Der europäische Fußballverband Uefa hat die ersten Tickets für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vergeben. 1,2 Millionen Eintrittskarten wurden verkauft – ohne dass auch nur eine Paarung für das Turnier in zehn deutschen Städten feststeht. Und bei vielen Fans, die keines der Tickets ergattern konnten, dürfte die Enttäuschung groß gewesen sein – bei rund 20 Millionen Bewerbungen aus aller Welt gingen naturgemäß viele leer aus.

Warum sich selbst Ticketgewinner jetzt noch beeilen müssen, wie man doch noch an Karten kommt und viele weitere Fragen rund um die begehrten Eintrittskarten klären wir im Folgenden.Euro 2024 verfügbaren Tickets bei Weitem übersteigt«, hieß es beispielsweise in den am Dienstag verschickten Mails. Nun muss man schnell sein. Bis Freitag, 14 Uhr, müssen die Karten bezahlt sein, sonst »werden die Tickets von deinem Benutzerkonto entfernt«. Die Karten werden im Anschluss digital zur Verfügung gestellt. Wer sofort bezahlen wollte, brauchte am Dienstagmittag allerdings Gedul

