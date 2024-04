Tia Mowry spricht über ihre Scheidung und den Heilungsprozess

Sie zieht ein persönliches und äußerst ehrliches Fazit. Tia Mowry (45) und Cory Hardrict hatten im Oktober 2022 bekannt gegeben, dass sie sich nach 14 Ehejahren getrennt hätten. Kurz darauf folgte die Scheidung der beiden Schauspieler. Ein Jahr nach der Auflösung ihrer Ehe gibt die zweifache Mutter jetzt Einblicke in ihre Gefühlswelt. Auf ihrem Instagram -Profil teilte sie ein Video, in dem sie ihren Fans erzählt: 'Sich von einer Scheidung zu erholen, fühlt sich wie eine rasante Reise an.

' Die 45-Jährige habe erkannt, dass die Heilung und Verarbeitung der Dinge Zeit brauche. 'Ich habe im Laufe des Prozesses herausgefunden, dass eine Scheidung kein Ort ist, an dem wir ankommen, sondern der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, mit vielen Nuancen und keinem Handbuch, das für alle passt', schildert Tia. Die 'Sister, Sister'-Darstellerin gibt zu, 'in einem Moment erleichtert' zu sein und ein Erfolgserlebnis zu verspüre

Tia Mowry Scheidung Heilungsprozess Instagram Erfahrungen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Scheidung pleite: Mel B. musste zu ihrer Mutter ziehen!Mel B. trennte sich 2017 von ihrem Mann Stephen Belafonte. Die hohen Scheidungskosten bereiteten ihr große finanzielle Probleme!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Tori Spelling: Traurige Worte inmitten ihrer ScheidungTori Spelling hat vor wenigen Tagen nach rund 18 Ehejahren die Scheidung von Dean McDermott eingereicht. Nun meldet sich die Schauspielerin erstmals zu Wo...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Tori Spelling: Traurige Worte inmitten ihrer ScheidungTori Spelling hat vor wenigen Tagen nach rund 18 Ehejahren die Scheidung von Dean McDermott eingereicht. Nun meldet sich die Schauspielerin erstmals zu Wo...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Während Scheidung: Jennie Garth hält zu BFF Tori SpellingJennie Garth steht ihrer langjährigen Freundin Tori Spelling immer zur Seite – besonders während der Scheidung.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Gisele Bündchen: Kryptische Zeilen nach Scheidung von Tom BradyGisele Bündchen teilt auf Instagram Zeilen, die aufhorchen lassen. Sie handeln von 'Traumata' und 'Schmerzen'. Feuert das Supermodel gegen ihren Ex-Mann T...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Tori reichte Scheidung ein: Dean McDermott geht es 'gut'!Tori Spelling verkündete Dean McDermott im Podcast, die Scheidung eingereicht zu haben. Nun gibt der Schauspieler ein erstes Statement ab.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »