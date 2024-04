Thwaites-Gletscher in der West-Antarktis kurz vor Kipppunkt

Er ist das derzeit größten Sorgenkind der Klima- und Polarforscher: der Thwaites-Gletscher in der West-Antarktis . Wie ein Pfropfen verhindert er das Abrutschen des Westantarktischen Eisschildes ins Meer. Doch er ist bereits so stark abgeschmolzen, dass er jetzt offenbar kurz vor seinem Kipppunkt seht., wie Computersimulationen vermuten lassen. Dann wäre sein Verschwinden nicht mehr aufzuhalten, selbst wenn die Erderwärmung aufhören sollte.

Löst er sich auf, rutscht das gesamte westantarktische Eisschild hinterher. Die Folge: Die sogenannte Erdungslinie, die Stelle, an der sich ins Meer abfließende Gletscher vom Boden abheben, im Meerwasser aufschwimmen und tauen, verschiebt sich unter dem Thwaites nämlich immer weiter zurück in Richtung Ufer. Das passiert, weil warmes Ozeanwasser die ins Meer reichende Gletscherzunge, das Schelfeis, unterspült und von unten her wegtaut. Die Schelfeisplatte kommt früher ins Schwimmen und bricht a

Der finnische Gletscher- und Klimaexperte der University of Lappland, John Moore, beobachtet seit Jahrzehnten den Rückgang des Thwaites-Gletschers in der Antarktis. Die Region leidet unter dem Klimawandel und der zunehmenden Erwärmung der Ozeane.

Im eisigen Herzen der Antarktis verschwindet das Unterwasserfahrzeug 'Ran' spurlos unter dem Thwaites-Gletscher. Trotz Spitzentechnologie und ambitionierter Mission, die dunklen Tiefen zu erhellen, bleibt das Schicksal von 'Ran' ein Rätsel. Der massige Gletscher, so groß wie Florida, birgt nun ein weiteres Geheimnis.

Im eisigen Herzen der Antarktis verschwindet das Unterwasserfahrzeug 'Ran' spurlos unter dem Thwaites-Gletscher. Trotz Spitzentechnologie und ambitionierter Mission, die dunklen Tiefen zu erhellen, bleibt das Schicksal von 'Ran' ein Rätsel. Der massige Gletscher, so groß wie Florida, birgt nun ein weiteres Geheimnis.

