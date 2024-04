THW Kiel gewinnt gegen HC Erlangen

Auch aufgrund einiger vergebener Chancen geriet der THW Kiel in eigener Halle gegen den HC Erlangen mit 6:10 in Rückstand und lief diesem bis zum Seitenwechsel hinterher. Nach Wiederbeginn kam der Favorit aber besser ins Spiel , der starke Sven Ehrig sorgte beim 23:22 für die erste Führung aus der die Kieler dann zum 31:27-Erfolg steuerten. Eric Johansson und der THW Kiel bekamen das Spiel gegen den HC Erlangen im zweiten Abschnitt in den Griff.Vor 10.

207 Zuschauern erzielte Rune Dahmke den ersten Treffer der Partie für die Hausherren, doch in der Folge lief für den THW Kiel in der Begegnung gegen den HC Erlangen wenig nach Plan. Die Gäste glichen nach Schneller Mitte über Hampuls Olsson aus und konnten nach einer ersten Parade von Klemen Ferlin durch Jonathan Svensson die Führung übernehmen. Der Favorit tat sich schwer in der Offensive und vergab zudem auch noch zahlreiche Chance

Dank Leistungssteigerung: THW Kiel gewinnt gegen HC ErlangenGlanzvoll war es nicht, aber Handball-Bundesligist THW Kiel hat sich am Samstagabend vor heimischem Publikum zwei Punkte gesichert. Nach einer schwachen Vorstellung in der ersten Hälfte siegten die Norddeutschen gegen den HC Erlangen mit 31:27 (12:16).

