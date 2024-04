THW Kiel empfängt HC Erlangen

Am Samstagabend (19 Uhr) empfängt der THW Kiel den HC Erlangen. Nehmen die Kieler nach der Derby-Pleite gegen Flensburg wieder Schwung auf oder können die Franken ihre Niederlagenserie im vierten Spiel brechen? Zuletzt konnte der THW nach einer Enttäuschung im Nordduell mit der SGFH (26:33) in einer umkämpften Partie in Lemgo einen Sieg des Willens einfahren: 29:28 hieß es nach 60 Minuten. Rückraum-Spieler Harald Reinkind (31) bei Dyn: „Wir haben gekämpft wie die Schweine. (...

) Ein wenig Glück gehört dazu, jetzt ist es einfach ein gutes Gefühl, mit zwei Punkten nach Hause zu fahren.“ Dank einer deutlichen Pleite der MT Melsungen bedeuten diese zwei Zähler für die „Zebras“ Tabellenplatz vier. Auch Kiel-Coach Filip Jícha (41) jubelte nach dem hart erarbeiteten Auswärtserfolg: „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, die wirklich alles auf der Platte gelassen haben

