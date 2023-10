Thüringen: Von den Alpen bis nach Patagonien: Reisemesse beginnt

Erfurt (dpa/th) - Wohin soll die nächste Reise gehen? Und womit? Antworten auf solche Fragen liefert die Messe Reisen & Caravan, die am Samstag (10.00 Uhr) auf dem Erfurter Messegelände beginnt. Unter anderem sind in zwei Hallen mehr als 300 Wohnwagen, Vans und Wohnmobile zu sehen, wie die Veranstalter mitteilten. Auch Anbieter etwa von Kreuzfahrten und Fernreisen stellen sich vor. Bis Dienstag werden auf der Messe insgesamt 315 deutsche und internationale Anbieter erwartet.

Eine Sonderschau widmet sich in diesem Jahr Ausflugszielen in Thüringen speziell für Familien. Dazu sind auch Aktionen für Kinder geplant. Partnerregion für Fernreisen ist in dieses Mal Patagonien am Südzipfel Lateinamerikas.

