Thüringen: Sturmböen und bedeckter Himmel in Thüringen erwartet

Die Nacht zum Freitag bleibt bewölkt. Von östlich der Saale kommt es vermehrt zu Regen. In der zweiten Hälfte der Nacht lockert es wieder etwas auf und die Niederschläge lassen nach. Die Temperaturen fallen auf neun bis sechs, im Bergland auf drei Grad. Wolkig wird der Himmel auch am Freitag. Dabei bleibt es aber meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei neun bis zwölf, im Bergland bei vier bis neun Grad.

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig. Die Temperaturen fallen auf sechs bis vier, im Bergland auf bis zu einem Grad. Niederschlagsfrei beleibt es zunächst auch am Samstag. Am Nachmittag kommt es vom Westen gebietsweise zu Regen. In den Kammlagen kann es erneut zu Sturmböen kommen. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei 10 bis 13, im Bergland bei 6 bis 9 Grad.

