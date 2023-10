Thüringen: 14-Jährige in Themar beim Autofahren erwischt: Anzeige

Themar (dpa/th) - Ein 14 Jahre altes Mädchen ist in Themar (Landkreis Hildburghausen) beim Autofahren ertappt worden. Mehrere Zeugen hätten die Jugendliche beim Fahren beobachtet, teilte die Polizei am Montag über den Vorfall am Sonntag mit.

Als Polizisten vor Ort eingetroffen seien, hätten sie das Mädchen schon nicht mehr hinter dem Steuer gefunden, sondern bei ihrer Mutter. Halter des Autos ist einer Polizeisprecherin zufolge ein 59 Jahre alter Mann. Angaben dazu, wie die 14-Jährige in das Auto gelangte, konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Das Mädchen ist jetzt mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontiert.

