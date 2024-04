Throne and Liberty: MMORPG-Hoffnung erscheint 2024 im Westen

Das MMORPG des südkoreanischen Entwicklers NCSoft hat eine lange Geschichte hinter sich. Nachdem es unter dem Namen Lineage Eternal im Jahr 2017 beinahe fertig wurde, folgte eine komplette Überarbeitung und die Umbenennung in Throne and Liberty. In Südkorea konnten Spieler bereits im Dezember 2023 loslegen. Das MMORPG erscheint im Westen voraussichtlich 2024 für Steam, PS5 und Xbox Series X/S. Um das Spiel testen zu lassen und Feedback bei den Spielern einzuholen, wird zwischen 10. und 17.

April 2024 eine geschlossene Beta laufen

