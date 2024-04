Throne and Liberty: Beeindruckende Performance bei Massenschlachten

, das irgendwann 2024 auch bei uns im Westen erscheinen soll. In einem Bereich könnte die MMORPG -Hoffnung sämtliche Konkurrenten überflügeln. Dafür nervt ein altbekanntes Problem von Online-Rollenspielen mit Free2Play-Modell.Im neuen MMORPG von NCSoft erwarten euch Schlachten, in denen auch mal mehr als 1.000 Spieler aufeinandertreffen können.

Die Betrügereien seien wiederum möglich, so Coolboyman weiter, weil Throne and Liberty viele wichtige Daten auf der Client-Seite hinterlegen würde. Es sieht so aus, als wiederhole das erfahrene NCSoft-Team jetzt einen Fehler, den Blizzard mit Diablo und der Einführung vom Battle.net bereits im Jahr 1997 gemacht hatte.

Das neue MMORPG Throne and Liberty startet eine Beta auf Steam – Feiert den Start mit einem starken TrailerThrone and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Throne And Liberty MMORPG Ncsoft Massenschlachten Performance

Das heiß erwartete MMORPG Throne and Liberty sendet nach 6 Monaten ein Lebenszeichen auf SteamBald schon könnte ein neuer technischer Test des langersehnten MMORPGs Throne and Liberty anstehen. Zumindest gibt es erste Hinweise darauf.

MMORPG Throne and Liberty sendet nach 6 Monaten ein Lebenszeichen: Closed Beta angekündigtEs gibt Lebenszeichen des MMORPGs Throne and Liberty: Nach Aktivitäten auf Steam wurde nun eine Closed Beta angekündigt.

Throne and Liberty: MMORPG-Hoffnung erscheint 2024 im WestenDas MMORPG des südkoreanischen Entwicklers NCSoft hat eine lange Geschichte hinter sich. Nachdem es unter dem Namen Lineage Eternal im Jahr 2017 beinahe fertig wurde, folgte eine komplette Überarbeitung und die Umbenennung in Throne and Liberty. In Südkorea konnten Spieler bereits im Dezember 2023 loslegen. Das MMORPG erscheint im Westen voraussichtlich 2024 für Steam, PS5 und Xbox Series X/S. Um das Spiel testen zu lassen und Feedback bei den Spielern einzuholen, wird zwischen 10. und 17. April 2024 eine geschlossene Beta laufen.

Throne and Liberty: Geschlossene Beta für MMORPG im April 2024Das MMORPG des südkoreanischen Entwicklers NCSoft hat eine lange Geschichte hinter sich. Nachdem es unter dem Namen Lineage Eternal im Jahr 2017 beinahe fertig wurde, folgte eine komplette Überarbeitung und die Umbenennung in Throne and Liberty. In Südkorea konnten Spieler bereits im Dezember 2023 loslegen. Das MMORPG erscheint im Westen voraussichtlich 2024 für Steam, PS5 und Xbox Series X/S. Um das Spiel testen zu lassen und Feedback bei den Spielern einzuholen, wird zwischen 10. und 17. April 2024 eine geschlossene Beta laufen.

