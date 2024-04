Thomas Tuchel zeigt sich gereizt und ratlos nach erneuter Blamage mit dem FC Bayern

Nach der erneuten Blamage mit dem FC Bayern hat sich Thomas Tuchel gereizt und ratlos am Sky Mikrofon gezeigt und sich zudem über seine Sperre echauffiert. Drei Tage vor dem bedeutenden CL-Kracher in London gegen den FC Arsenal könnte die Stimmung beim FC Bayern und Cheftrainer Thomas Tuchel kaum schlechter sein. Nach der zweiten krachenden Niederlage binnen sieben Tagen zeigte sich der Bayern-Coach am Sky Mikrofon verärgert und kritisierte seine Profis scharf.

'Das war eine logische Folge aus den ersten fünf Minuten, wie wir die zweite Halbzeit beginnen. Das ist einfach sorglos, extrem sorglos und in den Zweikämpfen individuell zu schwach, um sich durchzusetzen. Das gibt es nicht. Auf dem Niveau existiert sowas nicht

Thomas Tuchel FC Bayern Blamage Sky Mikrofon Sperre CL-Kracher FC Arsenal Stimmung Niederlage Cheftrainer Zweikämpfe

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportNews / 🏆 100. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern: Auf welchen Trick Bayern bei Thomas Tuchel reinfielThomas Tuchel wurde Ende März 2023 fast in Rekordzeit verpflichtet. Ein cleverer Poker-Trick hat die Verpflichtung damals beschleunigt.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Nach Bayern-Blamage: Matthäus fordert Tuchel-RauswurfLothar Matthäus empfiehlt dem FC Bayern einen Trainerwechsel.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Kein Trainerwechsel trotz Blamage: Tuchel bleibt Trainer des FC BayernThomas Tuchel soll trotz der Blamage des FC Bayern München beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim auch im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions-League gegen den FC Arsenal als Trainer bleiben. Bayerns Sportvorstand Max Eberl betonte, dass ein Trainerwechsel nicht geplant sei und dass nicht immer nur der Trainer das Problem sei. Eberl bestätigte jedoch nicht, ob Tuchel bis Saisonende im Amt bleiben wird.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

FC Bayern: Zoff zwischen Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann enthülltFrüher trainierte Tuchel Nagelsmann, später übernahm er seinen Posten beim FC Bayern. Heute haben die beiden offenbar ein eher frostiges Verhältnis.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern München: Löst dieses KI-Tool ein großes Problem von Thomas Tuchel?Ein deutsches Start-up arbeitet an einem innovativen Produkt mit einem KI-Tool. Es geht um die Kommunikation im Training! Hilft es einem Bayern-Star?

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

FC Bayern: Differenzen zwischen Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann enthülltFrüher trainierte Tuchel Nagelsmann, später übernahm er seinen Posten beim FC Bayern. Heute haben die beiden offenbar ein eher frostiges Verhältnis.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »