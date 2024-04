Thomas Tuchel und der FC Bayern – das scheint einfach nicht zu passen. Nun gab der Trainer einen ungefilterten Einblick in seine Gefühlswelt.Fünf Bayern- Ausfälle gegen Heidenheim – Tuchel frustriert Manuel Neuer, Leroy Sané, Kingsley Coman, Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui fallen für das Spiel in Heidenheim aus. Und nicht nur das: Alle fünf Spieler sind auch für das wichtige Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal am Dienstag fraglich.

„Das Problem ist, dass keiner der Fünf für Dienstag geschont wird. Sie sind nicht im Kader, weil es einfach nicht geht“, so Tuchel.also an der Säbener Straße. „Wenn ich drauf schaue, wer schon wieder raus ist – da kann ich Sie nur an die PK vor dem Darmstadt-Spiel erinnern. Da habe ich gesagt: Okay, wir sind 19 Profis im Training, die Qualität ist komplett eine andere. Die Stimmung ist komplett eine andere. Jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück auf Start“, hadert Tuche

Thomas Tuchel FC Bayern Ausfälle Heidenheim Champions-League-Duell FC Arsenal

