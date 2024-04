Thomas Tuchel spricht über seine Situation in München

Thomas Tuchel (50) verkündete auf der Pressekonferenz vor dem Heidenheim-Spiel (15.30 Uhr, Sky und im BILD-Liveticker) nicht nur den Ausfall von 5Tuchel sprach offen über seine Situation in München . Eine Reporterfrage thematisierte den Eindruck, dass Tuchel zuletzt frustriert gewirkt habe, angesichts der vielen Verletzten und der sportlichen Krise („Ich wollte jetzt gar nicht frustriert wirken. Aber okay.

wir wünschen uns natürlich den Konkurrenzkampf und die Qualität und Möglichkeit, taktisch manche Dinge zu bewirken. Dazu brauchst du Konkurrenzkampf und auf mehreren Positionen Alternativen, die ein Spiel verändern können.“ Gnadenlos ehrlich gesteht Tuchel: „Ich bin mega-unzufrieden mit mir selber und mit dem, wie wir leider wieder gespielt haben gegen Dortmund. Ich dachte, wir sind darüber hinweg und machen den Schritt zurück nicht mehr.“„Aber gleichzeitig weiß ich, dass es sein kann, dass manche Dinge nicht so laufen, wie man das möcht

Thomas Tuchel Pressekonferenz Heidenheim-Spiel München Unzufriedenheit Sportliche Krise

