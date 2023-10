Thomas Tuchel kritisiert Bayern München und Hamann äußert Zweifel

und Thomas Tuchel kritisiert. Zuletzt schlug der Trainer des Deutschen Rekordmeisters auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Darmstadt zurück.Fällt das nächste Bayern-Spiel aus?Hamann in der Sport-Talksendung „Sky90“ über die aktuelle Situation der Bayern: „Die Ergebnisse stimmen, aber der Fußball ist nicht gut.“ Weiter führte er aus, die erste Halbzeit beim 3:1-Sieg der Bayern in der Champions League bei Galatasaray Istanbul sei „unterirdisch“ gewesen. Gegen Darmstadt hatte Bayern in der Bundesliga 8:0 gewonnen, zur Halbzeit stand es aber noch 0:0. Hamann betont, dass Darmstadt mehr Pässe gespielt habe. Der Sky-Experte: „Wenn sie gegen einen besseren Gegner spielen, vielleicht schon nächste Woche, dann bist du 2:0 oder 3:0 hinten.“Zudem erneuert Hamann seine Zweifel an Tuchel: „Eine Liebesbeziehung ist es oder wird es, glaube ich, nicht mehr. Es ist ein Zweckbündnis, seit er da ist. Dass sie Meister wurden, sage ich mal überspitzt, da konnten sie wenig dafür.“ Bayern-Trainer Tuchel hatte vor dem Spiel gegen Darmstadt Hamann wegen seiner Dauer-Attacken angegriffen. „Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl, und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen.“ Hamann sagte nun: „Ich habe kein Problem mit ihm. Wenn ich ihn mal sehe, werden wir uns mit Sicherheit die Hand schüttel

