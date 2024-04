Thomas Müller steht vor seinem 700. Pflichtspiel für den FC Bayern

'Müller spielt immer' – und er spielt und spielt und spielt. Seit 24 Jahren kickt das Stürmer-Unikat für den FC Bayern und steht nun vor seinem 700. Pflichtspiel für die Münchner. Der ewige Rekord von Sepp Maier könnte bald fallen. Von Hannes Nebelung Am 15. August rieb sich ein staksiger junger Mann die Hände an der Seitenlinie in der Münchner Arena. Neben seinem Coach Jürgen Klinsmann machte sich ein 18-jähriger Jugendspieler für sein Debüt beim FC Bayern München bereit.

Beim 2:2 gegen den Hamburger SV ersetzte er Miroslav Klose, doch gegen den Innenverteidiger Vincent Kompany konnte er nicht sonderlich in Erscheinung treten. Und dennoch ist diese Einwechslung eine der bedeutendsten in der Vereinsgeschichte. Denn in den folgenden Jahren entwickelte sich dieser 18-jährige Thomas Müller zur Vereinsikone, zum Erfolgsgaranten und ist nun auf dem besten Weg zum Rekordspieler des FC Bayern zu werde

Thomas Müller FC Bayern Pflichtspiel Rekord Sepp Maier

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sportschau / 🏆 4. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DFB-Debütant Mittelstädt über seine Chancen auf die EM und die besondere Rolle von Thomas MüllerNach über 70 Jahren wird der DFB die Zusammenarbeit mit Adidas beenden und seine Mannschaften ab 2027 vom US-Unternehmen Nike ausstatten lassen. So reagiert das Netz auf die News.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Thomas Müller bei Mönchengladbach? Eberl enthüllt geplatzten WechselMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Thomas Müller bei Mönchengladbach? Eberl enthüllt geplatzten WechselMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Thomas Müller bei Mönchengladbach? Eberl enthüllt geplatzten WechselMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Thomas Müller bei Mönchengladbach? Eberl enthüllt geplatzten WechselMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Thomas Müller bei Mönchengladbach? Eberl enthüllt geplatzten WechselMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »