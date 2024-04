Thomas Müller steht vor 700. Pflichtspiel-Einsatz für Bayern München

Bayern München s Ikone Thomas Müller steht in einer beeindruckenden Karriere vor dem nächsten Meilenstein. Das Bundesliga spiel beim Neuling 1. FC Heidenheim (ab 14:00 Uhr live und exklusiv bei Sky) wäre der 700. Pflichtspiel-Einsatz des 34-Jährigen für den deutschen Rekordmeister seit seinem Profidebüt 2008. Nur Torwart-Ikone Sepp Maier hat mehr Partien für die Bayern bestritten (709). 467-mal war der Weltmeister von 2014 für die Münchner alleine in der Bundesliga im Einsatz.

Zu Maier (473) fehlen noch sechs Spiele. Bundesliga-Rekordspieler ist Karl-Heinz Körbel (602). Bisher bei 239 TorenIn seinen bisher 699 Einsätzen erzielte Müller 239 Tore und bereitete 265 Treffer vor, in der Liga waren es 146 (204). Nur Gerd Müller (552) und Robert Lewandowski (344) haben für den FC Bayern häufiger getroffen. 335 seiner 467 Bundesligaspiele gewann Müller, damit hält er den Rekord gemeinsam mit Torwart Manuel Neue

Thomas Müller steht vor seinem 700. Pflichtspiel-Einsatz für Bayern MünchenBayern Munich icon Thomas Müller is on the verge of reaching another milestone in his impressive career. The Bundesliga match against newcomer 1. FC Heidenheim (live and exclusive on Sky from 2:00 pm) would be the 34-year-old's 700th competitive appearance for the German record champions since his professional debut in 2008. Only goalkeeper icon Sepp Maier has played more matches for Bayern (709). Müller has played 467 times for the Munich team alone in the Bundesliga. He is still six games away from Maier's record (473). Bundesliga record player is Karl-Heinz Körbel (602). So far, Müller has scored 239 goals and provided 265 assists in his 699 appearances, with 146 goals (204 assists) in the league. Only Gerd Müller (552) and Robert Lewandowski (344) have scored more frequently for FC Bayern. Müller has won 335 of his 467 Bundesliga matches, jointly holding the record with goalkeeper Manuel Neuer.

