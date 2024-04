Thomas Müller schreibt Meisterschaft ab

Thomas Müller hat den Gewinn der Meisterschaft abgeschrieben. 'Die Tabellensituation gibt nicht viel Raum für Spekulationen', schrieb der Routinier von Bayern München in seinem persönlichen Newsletter: ' Leverkusen zeigt keine Schwäche, und wir liefern nicht ab. Die enttäuschende Vorstellung gegen den BVB und der Last-Minute-Sieg von Leverkusen passen leider erneut in dieses Bild.' Eine reelle Chance auf den zwölften Titel in Folge in der Bundesliga sieht Müller deshalb nicht mehr.

'Somit geht die Meisterschaft wohl nach Leverkusen', schrieb der Nationalspieler, den 'frustriert, dass wir keine bessere Leistung hinbekommen haben und unser Potenzial zu selten zeigen können.' Müller lobt Bayer LeverkusenBei aller Selbstkritik sei es Müller aber 'auch wichtig, die Leistung der Werkself hervorzuheben. Zu diesem Zeitpunkt in der Saison ungeschlagen zu sein, ist richtig stark. Meine Gratulation zu dieser Erfolgsseri

