Thomas Müller lobt Xabi Alonso als Trainer von Bayer Leverkusen

Nationalspieler Thomas Müller ist von der Arbeit seines ehemaligen Münchner Teamkollegen Xabi Alonso begeistert. „Ein Kompliment an Leverkusen und besonders an meinen alten Kollegen Xabi Alonso. Die spielen nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball“, schrieb der 34-Jährige in seinem Newsletter über den Trainer von Tabellenführer Bayer Leverkusen

. Bayern-Urgestein Müller hatte mit dem Spanier von 2014 bis 2017 beim deutschen Fußball-Rekordmeister zusammengespielt und mehrere Titel mit ihm gewonnen. 2017 hatte Welt- und Europameister Alonso (41) seine Karriere in München beendet. „Dass Xabi das Potenzial zum erfolgreichen Trainer hat, war schon während seiner Spielerkarriere zu erahnen. Er war ein sehr guter Kommunikator, Stratege und leidenschaftlicher Fußballer. Was ihn aber Weltklasse gemacht hat, war, dass er dabei einen kühlen Kopf bewahren konnte“, schrieb Müller weiter: „Diese Fußballfreude auf der einen Seite und strategische Disziplin auf der anderen Seite sehe ich aktuell auch bei Leverkusen

:

