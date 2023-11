Thomas Müller entschuldigt sich bei den Fans nach der Niederlage gegen Saarbrücken

Danach duckten sich die meisten Spieler weg. Jetzt bittet Thomas Müller (34) bei seinen fast 14 Mio. Followern dafür um Entschuldigung.Entzücken in Saarbrücken – Blamage für die Bayern! Die Verlierer in der Einzelkritik! Der Bayern-Star noch in der Nacht bei Instagram: „Eine harte Niederlage für uns. Im Moment ist es schwierig, das herunterzuschlucken und sich auf Samstag zu konzentrieren. Ich möchte mich bei unseren Fans für das Verhalten der Mannschaft nach dem Spiel entschuldigen. Wir sollten zusammenbleiben und etwas Respekt vor euch zeigen.“ Was für eine deutliche Ansage.Müller brachte seine Bayern in der 16. Minute mit einem Rechtsschuss ins linke untere Eck in Führung. Danach aber wurde der bereits starke Drittligist noch stärker, holte sich durch Sontheimer (45.) und Gaus (90.) den Super-Sieg.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du Danach spricht Müller mit den verärgerten Fans, stellt sich auch im TV-Interview. Müller: „Wir waren auch einfach nicht clever, haben vor dem Konter zum 1:2 viele Chancen liegen lassen. Sie sollen sich freuen, aber wenn Bayern in Saarbrücken verliert, haben wir einiges falsch gemach

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROSPORT_DE: FC Bayern München: Thomas Müller total sauer auf seine Mitspieler für dürftigen Auftritt vor eigenen FansThomas Müller ist nach der DFB-Pokal-Blamage des FC Bayern München beim 1. FC Saarbrücken (1:2) nicht nur wegen des Spiels angefressen.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen ⮕

SKY SPORT NEWS HD: Thomas Müller kritisiert Mitspieler nach Pokal-AusNach dem Pokal-Aus in Saarbrücken hat sich ein Bayern-Quintett hitzige Diskussionen mit den eigenen Fans geliefert. Alle anderen Stars gingen gar nicht erst in die Kurve. Thomas Müller kritisierte deswegen die eigenen Mitspieler.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Respektlos-Vorwurf: Thomas Müller kritisiert Bayern-Kollegen scharfBeim FC Bayern München war nicht nur das Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken großes Thema. Auch das Verhalten einiger Spieler nach Schlusspfiff sorgte für Frust, etwa bei Thomas Müller.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

NTVDE: 'Geht darum, Respekt zu zeigen': Thomas Müller zeigt flüchtenden FCB-Stars, was wichtig istGewinnen kann jeder, insbesondere, wenn er beim FC Bayern unter Vertrag steht. So zeigt sich die wahre Größe eines Spielers meist in den dunklen Minuten einer Karriere. Was wirklich wichtig ist, beweist FCB-Ikone Thomas Müller nach der DFB-Pokal-Pleite in Saarbrücken. Dann zählt er seine Mitspieler an.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Bayern-Blamage im DFB-Pokal: Thomas Müller geht nach Peinlich-Pleite in Saarbrücken auf Mitspieler losNicht nur die Peinlich-Pleite in Saarbrücken sorgt für Frust. Auch das Verhalten gegenüber den mitgereisten Fans stößt Thomas Müller sauer auf.

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

EUROSPORT_DE: Miroslav Klose lobt Thomas Müller vom FC Bayern München: 'Würde ihn immer in die Mannschaft rücken!Der ehemalige Fußball-Nationalstürmer und Weltmeister Miroslav Klose hält seinen früheren Mitspieler Thomas Müller beim FC Bayern für unersetzlich.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen ⮕